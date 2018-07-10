Проект благоустройства Центральной площади представят жителям Ижевска

19 июня на фан-зоне в парке им. Кирова состоится презентация проекта благоустройства Центральной площади столицы Удмуртии . Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

В рамках мероприятия горожанам будет представлен план и этапы благоустройства Центральной площади, а также планы по развитию набережной и других объектов городской среды, — говорится в сообщении.

Жители города могут свободно посетить мероприятие, предварительно зарегистрировавшись по ссылке.

Напомним, что работы на Центральной площади Ижевска пройдут в рамках программы Формирование комфортной городской среды. Объекты, которые будут выполенны в 2018 году, выбирали сами горожане с помощью рейтингового голосования 18 марта. Так, главная площадь города заняла в этом голосовании первое место.

Первый этап реконструкции общей стоимостью 76 млн рублей должен стартовать в августе. Планируют, что в его рамках благоустроят участок площади между кинотеатром Россия и Дворцом культуры Металлург. Там появятся сад с деревьями, дорожками, игровыми зонами, сухие фонтанами, места для выступления уличных музыкантов.

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