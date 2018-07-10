РЖД рассматривают возможность сократить интервал движения поездов на МЦК 

Интервал движения поездов в четыре минуты на Московском центральном кольце (МЦК) может быть сокращен. Об этом сообщил председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров в ходе совещания с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Совещание было посвящено вопросам комплексного развития московского транспортного узла до 2023 г. и на перспективу до 2027 г.
«Как было сегодня сказано о запуске МЦК, уникальность заключается в том, что уже на сегодняшний момент мы имеем второй этап, и договорились о реализации третьего этапа. Интервал движения — четыре минуты. Договорились, что будем рассматривать вариант сделать еще более короткие интервалы», — сказал О. Белозеров.
В ходе совещания, которое было организовано на платформе станции МЦК «Нижегородская», был рассмотрен ход реализации проектов строительства железнодорожной инфраструктуры радиальных направлений МЖД, создание Московских центральных диаметров (МЦД), проектов развития метрополитена и уличной-дорожной сети в 2019-2023 гг. и на перспективу до 2027 г., строительство ТПУ «Рязанская». В материалах пресс-службы мэрии сообщается, что правительство Москвы, министерство транспорта РФ и ОАО «РЖД» продолжат реализацию комплексного развития московского транспортного узла.