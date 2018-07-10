РЖД рассматривают возможность сократить интервал движения поездов на МЦК

Интервал движения поездов в четыре минуты на Московском центральном кольце (МЦК) может быть сокращен. Об этом сообщил председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров в ходе совещания с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Совещание было посвящено вопросам комплексного развития московского транспортного узла до 2023 г. и на перспективу до 2027 г.

«Как было сегодня сказано о запуске МЦК, уникальность заключается в том, что уже на сегодняшний момент мы имеем второй этап, и договорились о реализации третьего этапа. Интервал движения — четыре минуты. Договорились, что будем рассматривать вариант сделать еще более короткие интервалы», — сказал О. Белозеров.