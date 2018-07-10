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РЖД намерены начать отработку беспилотных технологий на транспортной системе Москвы
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РЖД намерены начать отработку беспилотных технологий на транспортной системе Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
ОАО «Российские железные дороги» намерено начать отработку беспилотных технологий на транспортной системе Москвы. Об этом сообщил председатель правления компании Олег Белозеров в ходе совещания с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Совещание было посвящено вопросам комплексного развития Московского транспортного узла до 2023 г. и на перспективу до 2027 г.
«Беспилотное движение потихонечку входит в нашу жизнь, и мы планируем, что в течение нескольких лет, совместно с Москвой, отработаем беспилотные технологии здесь (в столице — прим. Агентства «Москва»)», — сказал О. Белозеров.
В ходе совещания, которое было организовано на платформе станции МЦК «Нижегородская», был рассмотрен ход реализации проектов строительства железнодорожной инфраструктуры радиальных направлений МЖД, создание МЦД, проектов развития метрополитена и уличной-дорожной сети в 2019-2023 гг. и на перспективу до 2027 г., строительство ТПУ «Рязанская». В материалах пресс-службы мэрии сообщается, что правительство Москвы, министерство транспорта и ОАО «РЖД» продолжат реализацию комплексного развития Московского транспортного узла.
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