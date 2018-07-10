РЖД намерены начать отработку беспилотных технологий на транспортной системе Москвы 

ОАО «Российские железные дороги» намерено начать отработку беспилотных технологий на транспортной системе Москвы. Об этом сообщил председатель правления компании Олег Белозеров в ходе совещания с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Совещание было посвящено вопросам комплексного развития Московского транспортного узла до 2023 г. и на перспективу до 2027 г.
«Беспилотное движение потихонечку входит в нашу жизнь, и мы планируем, что в течение нескольких лет, совместно с Москвой, отработаем беспилотные технологии здесь (в столице — прим. Агентства «Москва»)», — сказал О. Белозеров.
В ходе совещания, которое было организовано на платформе станции МЦК «Нижегородская», был рассмотрен ход реализации проектов строительства железнодорожной инфраструктуры радиальных направлений МЖД, создание МЦД, проектов развития метрополитена и уличной-дорожной сети в 2019-2023 гг. и на перспективу до 2027 г., строительство ТПУ «Рязанская». В материалах пресс-службы мэрии сообщается, что правительство Москвы, министерство транспорта и ОАО «РЖД» продолжат реализацию комплексного развития Московского транспортного узла.