Протяженность метро Москвы с 2010 года вырастет втрое

ТПУ располагается на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей на юго-востоке Москвы и путями Московского центрального кольца (МЦК). Его уникальность состоит в том, что в одной точке сходятся сразу четыре крупные транспортные артерии города. Основой узла станут две строящихся станции «Нижегородская» Кожуховской и Большой кольцевой линии метро, а также одноименная станция МЦК.

"Строятся новые радиальные направления железной дороги, магистральные пути, создается проект Московских центральных диаметров (МЦД), в результате наземное и подземное метро Москвы будет около 1 тыс. километров, то есть практически в три раза больше системы метрополитена, которая была в 2010 году", — сказал мэр.

По его словам, четыре строящихся хорды Москвы, ЦКАД и другие объекты прибавят к дорожной сети Московской агломерации еще около двух километров дорог.