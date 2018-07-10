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Протяженность метро Москвы с 2010 года вырастет втрое
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Протяженность метро Москвы с 2010 года вырастет втрое 

ТАСС 2 часа назад
МОСВКА, 10 июля. /ТАСС/. Протяженность метрополитена Москвы увеличится в три раза по сравнению с 2010 годом, сообщил во вторник мэр Сергей Собянин при осмотре вместе с министром транспорта России Евгением Дитрихом и генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым строящегося в столице крупнейшего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рязанская».
ТПУ располагается на пересечении Рязанского проспекта с Нижегородской улицей на юго-востоке Москвы и путями Московского центрального кольца (МЦК). Его уникальность состоит в том, что в одной точке сходятся сразу четыре крупные транспортные артерии города. Основой узла станут две строящихся станции «Нижегородская» Кожуховской и Большой кольцевой линии метро, а также одноименная станция МЦК.
"Строятся новые радиальные направления железной дороги, магистральные пути, создается проект Московских центральных диаметров (МЦД), в результате наземное и подземное метро Москвы будет около 1 тыс. километров, то есть практически в три раза больше системы метрополитена, которая была в 2010 году", — сказал мэр.
По его словам, четыре строящихся хорды Москвы, ЦКАД и другие объекты прибавят к дорожной сети Московской агломерации еще около двух километров дорог.
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