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«Развитие общепита и торговли в Москве». В гостях «ВМ» министр правительства Москвы Алексей Немерюк
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«Развитие общепита и торговли в Москве». В гостях «ВМ» министр правительства Москвы Алексей Немерюк 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Алексей НЕМЕРЮК — министр столичного правительства, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Василиса ЧЕРНЯВСКАЯ — специальный корреспондент отдела «Московская власть» газеты «Вечерняя Москва»
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