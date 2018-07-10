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«Развитие общепита и торговли в Москве». В гостях «ВМ» министр правительства Москвы Алексей Немерюк
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«Развитие общепита и торговли в Москве». В гостях «ВМ» министр правительства Москвы Алексей Немерюк
Вечерняя Москва
2 часа назад
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Алексей НЕМЕРЮК
— министр
столичного правительства
, руководитель Департамента торговли и услуг
города Москвы
Василиса ЧЕРНЯВСКАЯ — специальный корреспондент отдела «Московская власть»
газеты «Вечерняя Москва»
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