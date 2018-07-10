Московский метрополитен станет в три раза больше

Правительство Москвы, министерство транспорта России и РЖД продолжают реализацию программы комплексного развития Московского транспортного узла — одного из крупнейших в мире инфраструктурных проектов среди городских агломераций.

В городе планируется создать новый транспортный каркас Москвы , который будет включать свыше тысячи километров наземного и подземного метро и две тысячи километров новых дорог. Московское метро, по сравнению с 2010 годом, станет в три раза больше.

Программа строительства Московского метрополитена, реализуемая в последние годы, является самой масштабной за всю 80-летнюю историю столичной подземки. В таком объеме, как сейчас, в Москве метро не строили никогда. Начиная с 2011 года, построено 120,6 километров новых линий, 64 новые станции, три вестибюля, семь электродепо метрополитена и МЦК.

Мегапроект МЦД предусматривает соединение разрозненных радиальных направлений МЖД и превращение их в диаметры, по которым можно будет проехать без пересадок через всю Москву и добраться до ближайших городов Подмосковья . На первом этапе планируется создать шесть диаметров общей площадью 430 километров.

Всего там будет 211 станций — 170 существующих и 41 новая станция. На линиях МЦД будут действовать билеты и льготы, аналогичные метро. Со станций МЦД можно будет сделать порядка 110 пересадок на подземное метро, МЦК и другие линии МЦД. В год МЦД будет перевозить порядка 330 миллионов пассажиров. Реализация проекта позволит уменьшить число машин, въезжающих в Москву, и, соответственно, уменьшить пробки на основных вылетных магистралях.

Также правительство Москвы совместно с РЖД реализуют проекты развития трех первоочередных радиальных направлений Московской железной дороги: Ярославского, Горьковского и Курского.

Продолжаются и работы по интеграции восьми радиальных направлений железной дороги со станциями МЦК: Окружная (Савеловское направление), Ленинградская (Рижское), Новохохловская (Курское), Варшавская (Павелецкое), Карачарово (Горьковское), Северянин (Ярославское), Фрезер (Казанское), НАТИ (Октябрьское).

В 2011–2018 годах в столице возвели и реконструировано порядка 815 километров дорог, 227 искусственных сооружений, 215 пешеходных переходов. Реконструировано 14 транспортных развязок на МКАД и 9 вылетных магистралей. В 2019–2023 годах планируется построить порядка 485 километров дорог и 100 искусственных сооружений. В 2024–2027 годах — еще 400 километров.

Завершится строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги. Помимо ЦКАД, крупнейшими проектами являются четыре новые хордовые магистрали: Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда, Южная рокада, Юго-Восточная хорда.