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«Мосинжпроект» представит на Московском урбанфоруме свои ключевые проекты
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«Мосинжпроект» представит на Московском урбанфоруме свои ключевые проекты 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 10 июля — РИА Недвижимость. «Мосинжпроект» представит на Московском урбанистическом форуме свои ключевые проекты, говорится в пресс-релизе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Центральная часть экспозиции будет посвящена метростроению, поскольку 2018 год в столице объявлен «годом метро», — отмечается в нем.
Кроме того, на стенде компании будет презентован Центр художественной гимнастики под руководством Ирины Винер-Усмановой, главным архитектурным «ноу-хау» которого стала форма кровли, наминающая летящую гимнастическую ленту, добавляется в сообщении.
На выставке «Мосинжпроект» представит и Московский концертный зал «Зарядье». Посетители форума, находясь непосредственно внутри концертного комплекса, смогут узнать обо всех деталях его строительства, отмечается в нем.
Московский урбанистический форум пройдет в концертном зале, расположенном в парке «Зарядье», с 17 по 22 июля. В этом году главная тема форума — «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».
"Мосинжпроект" выступает оператором ключевых городских программ: развития метро и ТПУ, генеральным проектировщиком и техническим заказчиком ряда дорожных объектов, а также управляющей компанией по созданию БСА «Лужники» и парка «Зарядье».
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