«Мосинжпроект» представит на Московском урбанфоруме свои ключевые проекты

МОСКВА , 10 июля — РИА Недвижимость. «Мосинжпроект» представит на Московском урбанистическом форуме свои ключевые проекты, говорится в пресс-релизе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Центральная часть экспозиции будет посвящена метростроению, поскольку 2018 год в столице объявлен «годом метро», — отмечается в нем.

Кроме того, на стенде компании будет презентован Центр художественной гимнастики под руководством Ирины Винер-Усмановой , главным архитектурным «ноу-хау» которого стала форма кровли, наминающая летящую гимнастическую ленту, добавляется в сообщении.

На выставке «Мосинжпроект» представит и Московский концертный зал «Зарядье». Посетители форума, находясь непосредственно внутри концертного комплекса, смогут узнать обо всех деталях его строительства, отмечается в нем.

Московский урбанистический форум пройдет в концертном зале, расположенном в парке «Зарядье», с 17 по 22 июля. В этом году главная тема форума — «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».

"Мосинжпроект" выступает оператором ключевых городских программ: развития метро и ТПУ, генеральным проектировщиком и техническим заказчиком ряда дорожных объектов, а также управляющей компанией по созданию БСА «Лужники» и парка «Зарядье».