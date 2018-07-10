С. Собянин рассказал о создании транспортного каркаса Москвы

Новый транспортный каркас Москвы будет включать около 2 тыс. км автодорог. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. Совещания было посвящено вопросам комплексного развития Московского транспортного узла до 2023 г. и на перспективу до 2027 г.

«Четыре хорды Москвы, плюс ЦКАД, который строят коллеги, плюс вылетные магистрали — все это прибавит дорожной сети Москвы и Московской агломерации около 2 тыс. км. дорог. По сути дела, с учетом подземного, наземного метро, автодорожных новых магистралей будет создан новый новый современный транспортный каркас Москвы, и, конечно, кардинально изменит транспортную ситуацию в Москве и Московской агломерации», — сказал С. Собянин

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, в 2019-2023 гг. планируется построить около 485 км дорог и 100 искусственных сооружений. В 2024-2027 гг. — еще 400 км.

Также к этому сроку будет завершено строительство ЦКАД, протяженность которой составит 328 км.