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Собянин анонсировал увеличение протяженности метро Москвы втрое
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Собянин анонсировал увеличение протяженности метро Москвы втрое 

Деловая газета «Взгляд» 16 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Протяженность московского метрополитена увеличится в три раза в сравнении с 2010 годом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин заявил об этом в ходе осмотра вместе с министром транспорта России Евгением Дитрихом и гендиректором РЖД Олегом Белозеровым строящегося в столице крупнейшего транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рязанская», передает ТАСС.
Мэр сообщил, что в данный момент «строятся новые радиальные направления железной дороги, магистральные пути, создается проект Московских центральных диаметров (МЦД)».
Одним из результатов этого станет увеличение протяженности наземного и подземного метро Москвы до 1 тыс. километров, «то есть практически в три раза больше системы метрополитена, которая была в 2010 году».
Министр транспорта Дитрих отметил, что московский железнодорожный узел перевозит больше половины пригородных пассажиров всей страны.
Он добавил, что внимание Москвы и РЖД «к такого рода объектам», а также «работа с будущими Московскими диаметрами железнодорожными» указывают «на долгосрочную стратегию, долгосрочные планы, которые позволят сделать жизнь пассажиров и граждан, жителей Москвы, гостей столицы очень комфортной».
Также Собянин, Дитрих и Белозеров провели совещание по вопросам комплексного развития московского транспортного узла, на котором, в частности, было обсуждено строительство железнодорожной инфраструктуры радиальных направлений, создание МЦД.
Чиновники рассмотрели вопросы развития метро в 2019-2023 годах и на перспективу до 2027 года, развития улично-дорожной сети в 2019-2023 годах и на перспективу до 2027 года.
Напомним, 22 марта Собянин открыл новый участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена со станциями «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская». В июне он провел технический запуск семи новых станций Калининско-Солнцевской линии метрополитена.
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