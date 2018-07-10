Московскому метро предрекли тройной рост

Московское наземное и подземное метро увеличится в три раза по сравнению с системой метрополитена 2010 года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин , передает агентство новостей «Москва»

Ранее стало известно, что в текущем году в Москве планируют построить 21 новую станцию метро, порядка 50 километров путей и три электродепо. Всего до 2020 года на строительство метро в городе выделят почти 600 миллиардов рублей.