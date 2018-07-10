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Московскому метро предрекли тройной рост
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Московскому метро предрекли тройной рост 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: dom.lenta.ru
Московское наземное и подземное метро увеличится в три раза по сравнению с системой метрополитена 2010 года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает агентство новостей «Москва».
«Подземное метро Москвы увеличится почти в два раза, — отметил Собянин в ходе совещания с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. — Помимо этого строятся новые радиальные направления железной дороги, новые магистральные пути. Создается проект МЦД (Московские центральные диаметры — прим. «Дома»), в результате которого подземное и наземное метро Москвы получит около тысячи километров, то есть практически в три раза превысит систему метрополитена, которая была в 2010 году».
Ранее стало известно, что в текущем году в Москве планируют построить 21 новую станцию метро, порядка 50 километров путей и три электродепо. Всего до 2020 года на строительство метро в городе выделят почти 600 миллиардов рублей.
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