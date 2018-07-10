Расписание аэроэкспрессов до Шереметьева изменят из-за работ на «Окружной»

С 16 по 22 июля расписание аэроэкспрессов до Шереметьева скорректируют из-за ввода в эксплуатацию остановки «Окружная».

Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании «Аэроэкспресс». Изменения в графике движения поездов начнутся в полночь 16 июля: поезд, который должен отправляться в это время, будет отменен.

«Компания сообщает об изменениях в графике движения поездов на Шереметьевском направлении в июле в связи с проведением плановых работ на полигоне железной дороги по вводу в эксплуатацию остановочного пункта «Окружная»», — говорится в сообщении.

17, 18, 19, 20 и 21 июля будут отменены поезда со временем отправления в 0:00. Поезда, которые должны были отправиться в сторону аэропорта полчаса спустя, покинут Белорусский вокзал в 0:32.