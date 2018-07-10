Папайя расцвела в «Аптекарском огороде»

В Викторной оранжерее «Аптекарского огорода» расцвела папайя, сообщили 9 июля.

В коллекции сада находятся в данный момент два «взрослых» растения и пять «подростков», сообщили на сайте Агентства городских новостей «Москва».

Отметим, что поспевший плод может иметь цвет от желтого до янтарного. В длину он обычно достигает около 45 сантиметров. Папайя очень полезна, потому что содержит большое количество витамина С.

Увидеть растение можно с 10:00 до 21:00 по адресу: проспект Мира, дом 26, строение 1.