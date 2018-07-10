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Более 20 детских садов планируют ввести в эксплуатацию в Москве до конца года
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Более 20 детских садов планируют ввести в эксплуатацию в Москве до конца года 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Более 20 детских садов планируется ввести в эксплуатацию в Москве до конца 2018 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики столицы со ссылкой на его главу Сергея Левкина.
«30 дошкольных образовательных учреждений планируется ввести в столице за счет средств городского бюджета и инвесторов в течение 2018 г.», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.
Он уточнил, что общая вместимость всех планируемых к вводу в 2018 г. ДОУ составляет 6,91 тыс. 18 ДОУ находятся в границах старой Москвы, остальные 12 — в Новомосковском и Троицком округах.
«Уже введены три ДОУ, построенные за счет привлеченных средств инвесторов. Один из них на 125 мест находится на шоссе Энтузиастов, он уже принял маленьких москвичей, еще два ДОУ на 350 мест каждый разместились в жилых кварталах поселения Московский, они откроют свои двери для воспитанников в начале учебного года», — отметил С. Левкин.
В пресс-службе пояснили, что также сданы два детских сада, построенных за счет средств городского бюджета. Это дошкольные учреждения на 350 мест в 11 квартале Некрасовки на территории Юго-Восточного округа и на 300 мест — на ул. Маршала Савицкого в Южном Бутово на юго-западе столицы.
«Задача ликвидации очереди в дошкольные учреждения стала одной из первых, поставленных мэром Москвы Сергеем Собяниным. Сегодня очередь ликвидирована», — заключили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы сообщили, что шесть детских садов введут в эксплуатацию в ТиНАО до конца лета 2018 г.
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