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В Москве в 2018 году откроют 30 новых детских садов
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В Москве в 2018 году откроют 30 новых детских садов 

РИА Недвижимость 3 часа назад
МОСКВА, 10 июл — РИА Недвижимость. В Москве в 2018 году планируется открыть 30 новых детских садов, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Их общая вместимость составит 6,9 тысячи мест, говорится в пресс-релизе.
Как уточняется в нем, 18 дошкольных учреждений находятся на территории «старой» Москвы, еще 12 — в Новомосковском и Троицком округах.
К настоящему времени сданы три детсада, построенные за счет инвесторов, и два, возведенные за счет средств городского бюджета, добавляется в сообщении департамента.
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