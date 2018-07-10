В Москве в 2018 году откроют 30 новых детских садов

МОСКВА , 10 июл — РИА Недвижимость. В Москве в 2018 году планируется открыть 30 новых детских садов, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Их общая вместимость составит 6,9 тысячи мест, говорится в пресс-релизе.

Как уточняется в нем, 18 дошкольных учреждений находятся на территории «старой» Москвы, еще 12 — в Новомосковском и Троицком округах.

К настоящему времени сданы три детсада, построенные за счет инвесторов, и два, возведенные за счет средств городского бюджета, добавляется в сообщении департамента.