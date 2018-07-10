В ЮЗАО состоятся уличные лекции

С 19 июля по 12 сентября бесплатные познавательные лекции под открытым небом пройдут в 10 столичных районах. Об этом сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.

Вести лекции будут известные москвоведы — историки, авторы книг и путеводителей по Москве

В ЮЗАО лекции пройдут:

— 31 июля в 19.00 — район Ясенево. Место встречи — на площадке культурного центра «Вдохновение» (Литовский бульвар, дом 7);

— 10 сентября в 19.00 — район Коньково. Место встречи — у библиотеки № 187 (улица Островитянова, дом 19/22).

В расписании возможны незначительные изменения. Следить за его актуализацией можно на сайте Музея Москвы. Вход на мероприятия свободный. Регистрация на лекции необязательна, но желательна. Зарегистрироваться можно по ссылке.