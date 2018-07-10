Ещё
Мэра Москвы будут выбирать в Тульской, Калужской и Владимирской областях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия установила космический рекорд
Россия установила космический рекорд

Мэра Москвы будут выбирать в Тульской, Калужской и Владимирской областях 

Свободная пресса 4 часа назад
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter-аккаунт председателя общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексея Венедиктова, определено местоположение 198 загородных избирательных участков для голосования. Уточняется, что по пять из них расположатся во Владимирской и Тульской областях, еще 16 — в Калужской области, а 172 участка будут разбросаны по Подмосковью. По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, аналогичные участки могут появиться также в Ярославской и Тверской областях. Предполагается, что общее их количество составит 10% (но не более 330 штук) от общего числа избирательных участков в самой столице.
Напомним, Мосгордума приняла внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти планируют организовать загородные участки на транспортно— пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку выборы пройдут в «дачное время».
Новости Москвы: Поисковые системы выявили возможные механизмы махинаций на выборах мэра Москвы
Выборы мэра Москвы: Вадим Кумин: На этот раз Собянин второго тура вряд ли избежит
Следите за специальной темой «Свободной Прессы» — Выборы мэра Москвы
Свободная пресса: последние новости
Колумбийского футбольного болельщика ограбили в Москве почти на миллион рублей В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности Синоптики рассказали о предстоящей погоде в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог202
Немец устроил дебош в центре Петербурга44
В кассовых чеках увидели смертельную опасность21
США ведут мир к энергетическому кризису27
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA154
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
03:27
Клуни попал в больницу после в аварии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение