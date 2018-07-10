Мэра Москвы будут выбирать в Тульской, Калужской и Владимирской областях 

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter-аккаунт председателя общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексея Венедиктова, определено местоположение 198 загородных избирательных участков для голосования. Уточняется, что по пять из них расположатся во Владимирской и Тульской областях, еще 16 — в Калужской области, а 172 участка будут разбросаны по Подмосковью. По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, аналогичные участки могут появиться также в Ярославской и Тверской областях. Предполагается, что общее их количество составит 10% (но не более 330 штук) от общего числа избирательных участков в самой столице.
Напомним, Мосгордума приняла внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти планируют организовать загородные участки на транспортно— пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку выборы пройдут в «дачное время».
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