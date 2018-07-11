До конца года в столице откроют 15 новых школ

До конца 2018 года в Москве откроют 15 новых школ

До конца 2018 года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 15 образовательных объектов — одиннадцать школ и четыре блока начальных классов.

— За счет привлеченных средств инвесторов ожидается ввод четырех школ, рассчитанных на 3250 учеников, — рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, которого цитирует официальный сайт мэра и правительства Москвы.

По его словам, школу на 550 мест построят в Свиблове на Лазоревом проезде, и еще три учреждения появятся в Новой Москве. Так, в поселении Воскресенское появится новая школа на 825 мест, и еще две — в поселении Московский. Кроме того, возле ЖК «Татьянин парк» построят учреждение на 1100 мест, а во втором микрорайоне — объект на 775 мест.

Всего в эксплуатацию введут 15 образовательных учреждений. Пять из них появятся в Новой Москве, остальные — в других округах города. Общая вместимость объектов составит 10175 мест.