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До конца года в столице откроют 15 новых школ
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До конца 2018 года в Москве откроют 15 новых школ 

Вечерняя Москва 11 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
До конца 2018 года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 15 образовательных объектов — одиннадцать школ и четыре блока начальных классов.
— За счет привлеченных средств инвесторов ожидается ввод четырех школ, рассчитанных на 3250 учеников, — рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, которого цитирует официальный сайт мэра и правительства Москвы.
По его словам, школу на 550 мест построят в Свиблове на Лазоревом проезде, и еще три учреждения появятся в Новой Москве. Так, в поселении Воскресенское появится новая школа на 825 мест, и еще две — в поселении Московский. Кроме того, возле ЖК «Татьянин парк» построят учреждение на 1100 мест, а во втором микрорайоне — объект на 775 мест.
Всего в эксплуатацию введут 15 образовательных учреждений. Пять из них появятся в Новой Москве, остальные — в других округах города. Общая вместимость объектов составит 10175 мест.
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