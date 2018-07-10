Расписание аэроэкспрессов между Белорусским вокзалом и Шереметьево изменится с 16 по 22 июля

Расписание поездов «Аэроэкспресс» между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево изменится с 16 по 22 июля 2018 г. в связи с работами по вводу в эксплуатацию остановочного пункта «Окружная», сообщили в пресс-службе компании.

«Компания сообщает об изменениях в графике движения поездов на Шереметьевском направлении в июле в связи с проведением плановых работ на полигоне железной дороги по вводу в эксплуатацию остановочного пункта «Окружная», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ночь с 16 на 17 июля, с 17 на 18 июля, с 18 на 19 июля, с 19 на 20 июля и с 20 на 21 июля будут отменены поезда отправлением в 00:00 с Белорусского вокзала и из Шереметьево. Поезда отправлением в 00:30 из Москвы отправятся в 00:32 и прибудут в Шереметьево в 1:18. Поезда отправлением в 00:30 из Шереметьево отправятся на 13 минут позже и прибудут на Белорусский вокзал в 1:18.

«Ряд изменений в расписании также произойдет вечером 21 июля. Некоторые рейсы будут отменены», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что утром 22 июля произойдет отмена поездов отправлением в 5:30 и 6:00 из Москвы, а также поезда отправлением в 5:00 из Шереметьево.

«Узнать актуальную информацию о графике движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», обратившись в call-центр, а также у сотрудников компании в терминалах. «Аэроэкспресс» приносит извинения за доставленные неудобства», — заключили в пресс-службе.