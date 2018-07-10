В горуправе рассказали, как перекроют Калугу в День города 

В День города, который Калуга будет отмечать 25 августа, несколько центральных улиц и площадей будет перекрыто. Как сообщили в пресс-службе городской управы, с 9.00 до 22.00 для автотранспорта закроют Театральную площадь, а с 14.30 до 17.00 — площадь Победы. С 14.30 до 17.00 перекроют улицу Кирова от площади Победы до улицы Ленина, с 16.00 до 18.00 — улицу Ленина от улицы Кирова до площади Старый торг. С 16.00 до 18.30 и с 19.30 до 23.00 будет закрыт въезд и на площадь Старый Торг. Автомобилистов попросили в горуправе быть внимательными и выбирать пути объезда заранее.