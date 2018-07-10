«Музей Москвы» проведёт бесплатные экскурсии об истории столичных районов

«Музей Москвы» в рамках своего традиционного уличного лектория проведёт с 19 июля по 12 сентября ряд бесплатных лекций

«Музей Москвы во второй раз запускает проект «Уличный лекторий. Местная история». С 19 июля по 12 сентября бесплатные познавательные лекции под открытым небом пройдут в 10 столичных районах. Посетить их могут все желающие. Вести лекции будут известные москвоведы — историки, авторы книг и путеводителей по Москве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что слушатели узнают, в какой точке города находился древний район Великий посад, что общего между Китай-городом и Поднебесной, где любил устраивать соколиную охоту Иван Грозный и многое другое.

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