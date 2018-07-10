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Москва закупит 768 новых автобусов до конца года
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Москва закупит 768 новых автобусов до конца года 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
До конца года автобусный столичный парк планируется пополнить еще 768 новыми единицами. Таким образов в автопарк Государственного унитарного предприятия (ГУП) «Мосгортранс» поступит 571 автобус экологического класса «Евро-5», а парки коммерческих перевозчиков пополнят 197 единиц.
Например, автобусный парк «Мосгортранса» уже обновлен на 90 процентов. В Москве уже прекращена эксплуатация транспорта экологических классов «Евро-2» и ниже. Большую часть автобусного парка городского и частных перевозчиков составляют автобусы экологического класса «Евро-5».
Между тем в столице после запуска нового участка Северо-Западной хорды изменилась схема движения девяти автобусных маршрутов (по теме…).
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