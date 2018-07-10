Ещё
Москва получит сотни новых автобусов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва получит более 760 новых автобусов до конца года 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Автопарк Мосгортранса получит более 760 новых автобусов до конца 2018 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Москва получит 768 новых автобусов до конца 2018 года. В автопарк Мосгортранса поступит 571 автобус экологического класса "Евро-5", в парки коммерческих перевозчиков — 197. Они обновят действующий подвижной состав и выйдут на новые маршруты", — говорится в сообщении.
По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, транспорт будет отвечать высоким требованиям с точки зрения удобства для пассажиров.
"Автобусы оснастят системами видеонаблюдения, спутниковой навигации, климат-контролем пассажирского салона и кабины водителя, медиаэкранами и слотами для зарядки мобильных устройств", — цитирует портал Ликсутова.
Согласно сообщению, все автобусы будут низкопольными, с откидными пандусами и креплениями для инвалидных кресел.
Последние новости
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь "Пальто за 180 тысяч надел один раз": подростки превращаются в рабов Сирийцы подбили израильский военный самолет
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог203
Немец устроил дебош в центре Петербурга41
В кассовых чеках увидели смертельную опасность21
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA161
Проценты по кредитам перейдут по наследству156
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
03:27
Клуни попал в больницу после в аварии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение