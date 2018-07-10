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Москвичам бесплатно покажут фильмы о столице
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Москвичам бесплатно покажут фильмы о столице 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
Фильмы, номинированные на приз «За создание образа Москвы в киноискусстве», бесплатно покажут гостям и жителям столицы. Об этом сообщает ФАН. Отечественные картины будут демонстрировать в сети кинотеатров «Москино» с 17 по 24 июля.
Увидеть можно будет работы Валерия Тодоровского, Федора Бондарчука, Андрея Звягинцева и других режиссеров. Среди них «Большой» Тодоровского, «Притяжение» Бондарчука, «Нелюбовь» Звягинцева, «Призрак» Войтинского, «Селфи» Хомерики, «Чистое искусство» Давлетьярова, «Мифы» Молочникова, «Любовь и Сакс» Суриковой и другие.
Победителей выберет конкурсное жюри. Проголосовать также могут и простые зрители, оставив голос за лучший, по их мнению, фильм на портале «Активный гражданин». Призер определится 25 августа.
Ранее Пятый канал сообщал, что два российских фильма получили призы кинофестиваля в Карловых Варах.
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