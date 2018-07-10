Москвичам бесплатно покажут фильмы о столице

Фильмы, номинированные на приз «За создание образа Москвы в киноискусстве», бесплатно покажут гостям и жителям столицы. Об этом сообщает ФАН. Отечественные картины будут демонстрировать в сети кинотеатров «Москино» с 17 по 24 июля.

Победителей выберет конкурсное жюри. Проголосовать также могут и простые зрители, оставив голос за лучший, по их мнению, фильм на портале «Активный гражданин». Призер определится 25 августа.

Ранее Пятый канал сообщал, что два российских фильма получили призы кинофестиваля в Карловых Варах.