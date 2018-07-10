Обзор московских событий в СМИ за 10 июля 

«Коммерсантъ». Urban Group нарушила все стройки Компания начала путь к банкротству. ссылка
«Коммерсантъ». От пенсионного возраста потребовали точности Общественная палата настаивает на дополнительных расчетах реформы. ссылка
«Известия». Пчелиный рай Как работает одна из старейших пасек столицы. ссылка
«Известия». Треть москвичей отказываются от личной машины Крупнейший в стране автомобильный рынок замедляет свой рост. ссылка
«Российская газета». Сам себе экскурсовод В мобильном приложении «Узнай Москву» заработал умный поиск. ссылка
«Российская газета». С. Собянин рассказал о ходе строительства Северо-Западной хорды Строительство Северо-Западной хорды в Москве практически завершилось. ссылка
«Комсомольская правда». Зачем в Москве постоянные региональные представительства Регионы тратят бешеные деньги на содержание в Москве своих постоянных представительств. ссылка
«Московская правда». 1 тыс. 704 ступени по винтовой лестнице: забег в Останкинской телебашне 29 легкоатлетов из 12 стран примут участие в международном забеге на высоту 337 м, который проведет Останкинская телевизионная башня. ссылка
«Московская правда». В столичных клиниках разрешили навещать родных в реанимации Навестить родственников, проходящих интенсивную терапию, теперь можно во всех стационарах Москвы. ссылка
«Московская правда». Ярмарочная площадка может появиться на ул. Летчика Бабушкина Новый проект застройки участка ул. Летчика Бабушкина в САО включает организацию площадки для ярмарок, празднеств и гуляний. ссылка
«Московская правда». Зеленый амфитеатр появится у метро «Улица 1905 года» После реконструкции площадь у станции метро «Улица 1905 года» от оживленной магистрали будет закрывать амфитеатр из многоуровневых террас, на которых высадят деревья, кустарники и разобьют цветники. ссылка
«Московская правда». Число пассажиров речных судов на Москве-реке выросла в два раза С начала навигации на прогулочных судах по Москве-реке перевезли почти 500 тыс. человек. ссылка
«Московская перспектива». Москва как на ладони Москвичи выберут лучшую смотровую площадку города. ссылка
«Вечерняя Москва». С. Собянин назначил замруководителя департамента труда и соцзащиты На должность назначен Игорь Солодов. ссылка
«Вечерняя Москва». Более 10 электричек отменят на направлении Москва-Тверь во второй половине июля 11 поездов на участке Москва-Тверь не будут курсировать во второй половине июля. ссылка
«Вечерняя Москва». Более 100 тыс. единиц одноразовой посуды изготовят из изъятых в Москве контрафактных дисков 2 июля было уничтожено почти 35 тыс. оптических носителей, признанных контрафактной продукцией. ссылка
«Вечерняя Москва». Обанкротились пять «дочек» компании-застройщика Urban Group Компания имеет обязательства перед 20 тыс. дольщиков в Подмосковье. ссылка
«Вечерняя Москва». Надземный переход на северо-востоке столицы достроят к концу года Длина пешеходной зоны возле станции МЦК «Ростокино» составит 85 м. ссылка
«Вечерняя Москва». Родные люди все время будут рядом Теперь в стационарах Москвы больных можно навещать круглосуточно. ссылка
«Парламентская газета». Для получения наследства появятся новые условия С июня 2019 г. в российском наследственном праве появятся новые условия для наследников. ссылка