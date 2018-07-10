Обзор московских событий в СМИ за 10 июля

«Коммерсантъ». Urban Group нарушила все стройки Компания начала путь к банкротству. ссылка

«Коммерсантъ». От пенсионного возраста потребовали точности Общественная палата настаивает на дополнительных расчетах реформы. ссылка

«Известия» . Пчелиный рай Как работает одна из старейших пасек столицы. ссылка

«Известия». Треть москвичей отказываются от личной машины Крупнейший в стране автомобильный рынок замедляет свой рост. ссылка

Российская газета ». Сам себе экскурсовод В мобильном приложении «Узнай Москву» заработал умный поиск. ссылка

Комсомольская правда ». Зачем в Москве постоянные региональные представительства Регионы тратят бешеные деньги на содержание в Москве своих постоянных представительств. ссылка

Московская правда ». 1 тыс. 704 ступени по винтовой лестнице: забег в Останкинской телебашне 29 легкоатлетов из 12 стран примут участие в международном забеге на высоту 337 м, который проведет Останкинская телевизионная башня. ссылка

«Московская правда». В столичных клиниках разрешили навещать родных в реанимации Навестить родственников, проходящих интенсивную терапию, теперь можно во всех стационарах Москвы. ссылка

«Московская правда». Ярмарочная площадка может появиться на ул. Летчика Бабушкина Новый проект застройки участка ул. Летчика Бабушкина в САО включает организацию площадки для ярмарок, празднеств и гуляний. ссылка

«Московская правда». Зеленый амфитеатр появится у метро «Улица 1905 года» После реконструкции площадь у станции метро «Улица 1905 года» от оживленной магистрали будет закрывать амфитеатр из многоуровневых террас, на которых высадят деревья, кустарники и разобьют цветники. ссылка

«Московская правда». Число пассажиров речных судов на Москве-реке выросла в два раза С начала навигации на прогулочных судах по Москве-реке перевезли почти 500 тыс. человек. ссылка

«Московская перспектива». Москва как на ладони Москвичи выберут лучшую смотровую площадку города. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин назначил замруководителя департамента труда и соцзащиты На должность назначен Игорь Солодов. ссылка

«Вечерняя Москва». Более 10 электричек отменят на направлении Москва-Тверь во второй половине июля 11 поездов на участке Москва-Тверь не будут курсировать во второй половине июля. ссылка

«Вечерняя Москва». Более 100 тыс. единиц одноразовой посуды изготовят из изъятых в Москве контрафактных дисков 2 июля было уничтожено почти 35 тыс. оптических носителей, признанных контрафактной продукцией. ссылка

«Вечерняя Москва». Обанкротились пять «дочек» компании-застройщика Urban Group Компания имеет обязательства перед 20 тыс. дольщиков в Подмосковье . ссылка

«Вечерняя Москва». Надземный переход на северо-востоке столицы достроят к концу года Длина пешеходной зоны возле станции МЦК «Ростокино» составит 85 м. ссылка

«Вечерняя Москва». Родные люди все время будут рядом Теперь в стационарах Москвы больных можно навещать круглосуточно. ссылка