Расположение загородных участков к выборам мэра Москвы определили в четырех регионах

МОСКВА , 9 июля. / ТАСС /. Расположение 198 загородных избирательных участков к выборам мэра Москвы определили в четырех близлежащих регионах — Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях. Об этом написал во вторник в Twitter председатель общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов

Ранее он рекомендовал членам рабочей группы при Мосгоризбиркоме по образованию загородных избирательных участков создать не более 10% (не более 300-330) таких участков от общего количества избирательных участков на территории Москвы.

Депутаты Мосгордумы приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы планируют организовать загородные участки на транспортно— пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил инициативу Собянин, выборы пройдут в «дачное время».

По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, такие участки могут появиться в шести близлежащих к столице регионах: Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях. Представители регионов в свою очередь отметили, что готовы помочь Москве с выборами на своей территории.