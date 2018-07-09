Ещё
Собянин открыл две эстакады Северо-Западной хорды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сергей Собянин открыл две эстакады Северо-Западной хорды 

Москва меняется 9 июля 2018
Фото: Москва меняется
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по эстакадам через Смоленское направление МЖД и улицу Крылатскую. Об этом столичный градоначальник сообщил в своём микроблоге Twitter.
Москва меняется: последние новости
Пропускная способность ТПУ «Рязанская» будет сопоставима с тремя вокзалами Москвы На матче Хорватия-Англия ожидается более 20 тыс. иностранных болельщиков Сергей Собянин открыл две эстакады Северо-Западной хорды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог211
Немец устроил дебош в центре Петербурга42
В кассовых чеках увидели смертельную опасность22
США ведут мир к энергетическому кризису22
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA163
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
03:27
Клуни попал в больницу после в аварии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение