Собянин открыл две эстакады Северо-Западной хорды

Открыли движение по эстакадам через Смоленское направление #МЖД и улицу Крылатскую. Дорожная сеть #СЗХ от Дмитровского шоссе до Мичуринского проспекта сформирована. В ближайшие месяцы будет обеспечен выезд с СЗХ на #СВХ и, соответственно, на платную дорогу до Санкт-Петербурга. pic.twitter.com/eaA2dzvuPO— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 июля 2018 г.