Конфигурацию арены сменят за минуты

Работы по реконструкции стадиона «Динамо» планируется завершить до конца этого года.

По планам инвестора все работы на стадионе будут завершены до конца года, сообщили в столичном Стройкомплексе.

— В Москве откроется еще один спортобъект мирового уровня, — отметили в ведомстве.

Стадион объединит под одной крышей открытую большую и закрытую малую спортивные арены. Футбольный стадион рассчитан на 26,3 тысячи мест. Малая арена будет иметь три конфигурации: хоккейную, баскетбольную и концертную. При этом смена конфигураций осуществляется в считаные часы. Под комплексом предусмотрен паркинг на 733 машины. В феврале завершился монтаж копий исторических барельефов скульптора Сергея Меркурова на фасадах стадиона.

На футбольном поле уложен натуральный газон. Поле оборудовано системами дренажа, полива, подогрева.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Все стадионы в Москве обладают хорошей транспортной доступностью, возле арен есть станции метро. После ввода участка Калининско-Солнцевской линии метро от «Раменок» до «Рассказовки» жители районов Солнцево и Нов-Переделкино смогут без пересадок доехать до станций Большой кольцевой линии «ЦСКА» и «Динамо», рядом с которыми расположены одноименные футбольные стадионы. Сдача станций запланирована на осень этого года. Основные строительные работы на участке уже завершены, ведется отделка станций.