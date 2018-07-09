Конфигурацию арены сменят за минуты 

Работы по реконструкции стадиона «Динамо» планируется завершить до конца этого года.
По планам инвестора все работы на стадионе будут завершены до конца года, сообщили в столичном Стройкомплексе.
— В Москве откроется еще один спортобъект мирового уровня, — отметили в ведомстве.
Стадион объединит под одной крышей открытую большую и закрытую малую спортивные арены. Футбольный стадион рассчитан на 26,3 тысячи мест. Малая арена будет иметь три конфигурации: хоккейную, баскетбольную и концертную. При этом смена конфигураций осуществляется в считаные часы. Под комплексом предусмотрен паркинг на 733 машины. В феврале завершился монтаж копий исторических барельефов скульптора Сергея Меркурова на фасадах стадиона.
На футбольном поле уложен натуральный газон. Поле оборудовано системами дренажа, полива, подогрева.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Бочкарев, руководитель департамента строительства Москвы:
— Все стадионы в Москве обладают хорошей транспортной доступностью, возле арен есть станции метро. После ввода участка Калининско-Солнцевской линии метро от «Раменок» до «Рассказовки» жители районов Солнцево и Нов-Переделкино смогут без пересадок доехать до станций Большой кольцевой линии «ЦСКА» и «Динамо», рядом с которыми расположены одноименные футбольные стадионы. Сдача станций запланирована на осень этого года. Основные строительные работы на участке уже завершены, ведется отделка станций.