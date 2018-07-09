Ещё
Более 10 электричек на участке Москва — Тверь отменят в июле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия установила космический рекорд
Россия установила космический рекорд

Более 10 электричек на участке Москва — Тверь отменят в июле 

Москва24 18 часов назад
Фото: Москва24
11 электричек отменят на участке Москва — Тверь Ленинградского направления во второй половине июля из-за модернизации путей, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
Расписание изменится на участках Москва — Тверь (Конаково) и Тверь — Бологое (Торжок). 11 поездов не будут курсировать в направлении Москва — Тверь и еще 11 — Тверь — Москва.
Кроме того, во второй половине июля поменяются график и маршрут следования некоторых пригородных поездов МТППК. С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте РЖД в разделе «Пассажирам». Актуальное расписание доступно в мобильном приложении «Пригородный билет».
С 1 августа пенсионеры смогут бесплатно ездить в пригородных поездах. Помимо пенсионеров, бесплатным проездом смогут воспользоваться некоторые другие льготные категории граждан.
Москва24: последние новости
Московский метрополитен станет в три раза больше В "Москино" бесплатно покажут картины–номинанты на приз мэра В парке "Остров мечты" появятся зоны с персонажами известных сказок
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог202
Немец устроил дебош в центре Петербурга44
В кассовых чеках увидели смертельную опасность21
США ведут мир к энергетическому кризису27
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA154
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
03:27
Клуни попал в больницу после в аварии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение