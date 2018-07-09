Более 10 электричек на участке Москва — Тверь отменят в июле

11 электричек отменят на участке Москва Тверь Ленинградского направления во второй половине июля из-за модернизации путей, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Расписание изменится на участках Москва — Тверь ( Конаково ) и Тверь — Бологое Торжок ). 11 поездов не будут курсировать в направлении Москва — Тверь и еще 11 — Тверь — Москва. Кроме того, во второй половине июля поменяются график и маршрут следования некоторых пригородных поездов МТППК. С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте РЖД в разделе «Пассажирам». Актуальное расписание доступно в мобильном приложении «Пригородный билет». С 1 августа пенсионеры смогут бесплатно ездить в пригородных поездах. Помимо пенсионеров, бесплатным проездом смогут воспользоваться некоторые другие льготные категории граждан.