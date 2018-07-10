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До конца года в Белгороде построят шесть детских садов и одну школу
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До конца года в Белгороде построят шесть детских садов и одну школу 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Руководитель департамента строительства и архитектуры Василий Голиков рассказал мэру Белгорода Константину Полежаеву о ходе работ по строительству и ремонту образовательных учреждений.
В этом году планируется построить семь объектов: одну школу в микрорайоне «Новый-2» и шесть детских садов в микрорайоне «Спутник», на улицах Лермонтова и Горького, в жилых многоэтажных домах на Садовой и Харьковской.
Кроме того, к новому учебному году будет завершен капремонт в школе №21, а также ремонт фасадов гимназии №22, детского сада №69 и Дворца детского творчества. Таким образом, к новому учебному году в школах создадут 650 новых мест и 700 мест — в детских садах.
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