Загруженность дорог оценивается в четыре балла

Загруженность дорог Москвы оценивается в четыре балла

Загруженность дорог Москвы оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, на МКАД автомобильные заторы образовались в районах Левобережный, Строгино, Крылатское, Кунцево, Очаково-Матвеевское, Теплый Стан, Ясенево, Чертаново Южное, Бирюлево Восточное, Зябликово, Капотня, Выхино-Жулебино.

Также затруднения в движении наблюдаются на Пятницком, Ленинградском, Волоколамском, Рублево-Успенском, Боровском, Носовихинском шоссе, на Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов.

В пределах МКАД зафиксированы затруднения на Ленинградском, Волоколамском шоссе, на проспекте Маршала Жукова, ул. Лобачевского, Профсоюзная, Ленинском проспекте, Ломоносовском проспекте, Нахимовском проспекте, Варшавском и Каширском шоссе, проспекте Андропова, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, ул. Большая Черкизовская, проспекте Ветеранов, проспекте Мира, ул. Нижегородская, ул. Бутырская.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Марьина Роща, Беговой, Дорогомилово, Хамовники, Донской, Даниловский, Южнопортовый, Нижегородский, Сокольники, в районе Москва-Сити.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Софийской, Раушской, Москворецкой, Космодамианской, Павелецкой и Даниловской, Серебрянической, набережных, на Большом и Малом Каменных мостах, на ул. Балчуг, Варварка, ул. Тверская, Сретенка, Ильинка и прилегающих переулках, а также на ул. Солянка, Китайгородском проезде, ул. Большая Никитская.

Кроме того, движение транспорта затруднено на Садовом кольце за исключением участков в районах Басманный, Якиманка и Арбат,