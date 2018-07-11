Среди участниц проекта «Московское долголетие» пройдет конкурс красоты

Конкурс «Красавица „Московского долголетия“ состоится в парке „Кузьминки“ в четверг, 12 июля, в 14:00.

Столичные пенсионерки, принимающие участие в проекте „Московское долголетие“, смогут почувствовать себя королевами красоты.

Конкурс „Красавица „Московского долголетия“ состоится в парке „Кузьминки“ в четверг, 12 июля, в 14:00.

Состязание включает три этапа. Сначала участницы за одну минуту должны будут рассказать о себе и продемонстрировать наряды в рамках импровизированного модного показа. После этого для первых красавиц „Московского долголетия“ пройдет конкурс талантов, где участницы смогут выступить с творческими номерами. Завершающим этапом конкурса станет викторина о Москве