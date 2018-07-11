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Среди участниц проекта «Московское долголетие» пройдет конкурс красоты
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Среди участниц проекта «Московское долголетие» пройдет конкурс красоты 

Вечерняя Москва 11 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Конкурс «Красавица „Московского долголетия“ состоится в парке „Кузьминки“ в четверг, 12 июля, в 14:00.
Столичные пенсионерки, принимающие участие в проекте „Московское долголетие“, смогут почувствовать себя королевами красоты.
Конкурс „Красавица „Московского долголетия“ состоится в парке „Кузьминки“ в четверг, 12 июля, в 14:00.
Состязание включает три этапа. Сначала участницы за одну минуту должны будут рассказать о себе и продемонстрировать наряды в рамках импровизированного модного показа. После этого для первых красавиц „Московского долголетия“ пройдет конкурс талантов, где участницы смогут выступить с творческими номерами. Завершающим этапом конкурса станет викторина о Москве.
Напомним, что „Московское долголетие“ — это проект столичного правительства для москвичей старшего возраста. Участники проекта могут выбрать для себя наиболее интересное занятие: спортивные секции, творческие кружки, изучение языков и многое другое. Записаться на интересную для себя активность пенсионеры могут в центрах социального обслуживания, а также на открытых уроках в столичных парках.
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