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Более 10 электричек отменят на участке Москва-Тверь во второй половине июля из-за модернизации
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Более 10 электричек отменят на участке Москва-Тверь во второй половине июля из-за модернизации 

Агентство «Москва» 18 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Более 10 электричек отменят на участке Москва-Тверь Ленинградского направления во второй половине июля из-за модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги (ОЖД), сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
«В связи с модернизацией инфраструктуры ОЖД во второй половине июля 2018 г. изменится расписание движения ряда пригородных поездов на участках Москва-Тверь (Конаково) и Тверь-Бологое (Торжок)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что так, в этот период не будут курсировать 11 поездов на участке Москва-Тверь и 11 поездов на участке Тверь-Москва.
«Помимо этого, во второй половине июля изменится расписание и маршрут следования некоторых пригородных поездов МТППК. С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет». МТППК приносит извинения за неудобства и просит пассажиров заранее планировать свои поездки с учетом изменений в расписании движения», — добавили в пресс-службе.
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