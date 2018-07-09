Более 32 тысяч литров воды готовы раздать пассажирам метро

Московский метрополитен готов раздать пассажирам 65 тысяч бутылок воды в жаркую погоду, передает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичной подземки. При необходимости запас питьевой воды будет пополнен.

«Мы заранее позаботились о пассажирах. Поэтому еще перед наступлением жарких дней в Москве у нас было 32,5 тысячи литров питьевой воды в полулитровых бутылках. Бесплатная вода пришлась особенно кстати во время чемпионата мира», — сказал собеседник агентства.

Стойки «Живое общение», где выдают воду, находятся на 13 станциях метро. Это: «Площадь Революции», «Александровский сад», «Пушкинская», «Баррикадная», «Павелецкая» Замоскворецкой линии, «Арбатская» Арбатско-Покровской линии, «Киевская» Арбатско-Покровской линии, «Комсомольская» Кольцевой линии, «Курская» Кольцевой линии, «Белорусская» Кольцевой линии, «Парк культуры» Кольцевой линии, «Китай-город» Калужско-Рижской линии, «Сретенский бульвар». Также стойки можно найти на пяти станциях Московского центрального кольца, включая «Площадь Гагарина» в ЮЗАО.