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На входах в московское метро появятся новые буквы «М»
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На входах в московское метро появятся новые буквы «М» 

Мослента 19 часов назад
Фото: Южные горизонты
Буквы «М», обозначающие входы в московское метро на улицах, планируют обновить в 2018-2019 годах. Об этом сообщила замначальника метрополитена Юлия Темникова, передает РИА «Новости».
По словам Темниковой, внешний вид знаков существенно не изменится. «Будет обновление буквы „М“, но в принципе сильно вид не поменяется, она будет такой же, как уже на новых станциях — красные с подсветкой», — уточнила она.
В феврале 2016 года руководство московского метро отказалось от идеи поменять цвет букв «М», установленных на входах в подземку, в зависимости от принадлежности станций к какой-либо ветке. Вместо этого маркировку сделали на ножке, которая держит букву.
Красные объемные буквы-указатели «М» с подсветкой, ставшие одним из символов столицы, устанавливаются над вестибюлями станций и на других объектах подземки с 1930-х годов.
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