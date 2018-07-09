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Указатель маршрутов восстановили на остановке «Абрамцевская улица, 24»
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Указатель маршрутов восстановили на остановке «Абрамцевская улица, 24» 

Управа района Лианозово 19 часов назад
Фото: Управа района Лианозово
После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» на остановке общественного транспорта «Абрамцевская улица, 24» восстановили маршрутный указатель.
О проведении работ отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
«Проведена работа по восстановлению информационного указателя маршрута на павильоне ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенном на остановочном пункте «Абрамцевская улица, 24», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)
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