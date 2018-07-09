Новый собственник появится у Каретного сарая усадьбы Лепехина рядом со станцией метро «Римская»

После торгов за Каретный сарай городской усадьбы Лепехина XVIII века, которая находится неподалеку от станции метро «Римская», появится новый владелец. Такую информацию огласили 5 июля.

Строение является самой старой частью столичной усадьбы Лепехиных XVIII века. Здание представлено на аукционе по программе льготной аренды, сообщили на сайте Агентства городских новостей «Москва».

Отметим, что при выполнении обязательства по сохранению объекта культурного наследия для победителя торгов доступна возможность вести бизнес в историческом сооружении.