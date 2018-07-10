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Москвичи полюбили велопрокат
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В Москве велопрокатом стали пользоваться в два раза чаще 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Число поездок, совершенных в системе городского велопроката, выросло до 2 миллионов в Москве с начала велосезона, что в 2 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента транспорта столицы.
"В этом году со стартом сезона в Москве уже совершено 2 миллиона поездок через городской велопрокат против 953 тысяч за аналогичный период в 2017 году", — сообщили в пресс-службе.
Также выросло и число пользователей прокатом — в этом году в системе зарегистрированы около 216 тысяч человек, в прошлом году за такой же период число пользователей составляло 130 тысяч человек.
Очередной сезон велопроката стартовал в Москве 26 апреля. Всего для горожан доступны более 4 тысяч велосипедов на 430 станциях.
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