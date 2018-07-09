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Названы самые странные вопросы гостей чемпионата мира 2018
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Названы самые странные вопросы гостей чемпионата мира 2018 

Управа района Гагаринский 1 час назад
Фото: Управа района Гагаринский
Проконсультироваться можно на стойках «Живое общение». В ЮЗАО одна из них находится на станции МЦК «Площадь Гагарина». Болельщики могут узнать волонтеров, разговаривающих на английском, немецком, испанском и других языках, по нагрудным значкам, нарукавным повязкам и красным кепкам.
Как сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы, в столичной подземке составили список самых популярных и необычных вопросов, которые иностранные болельщики ЧМ-18 задают волонтерам. Отмечается, что ежедневно на 80 станциях в несколько смен дежурят более 100 сотрудников метро. Кроме того, с 12 июня волонтеры помогли уже более чем 270 тысячам иностранцам.
Иностранцы часто задают необычные вопросы, самыми популярными вопросами стали «Как дойти до Красной площади?» и «Где Никольская улица?», причем часто болельщики просто показывают фотографию улицы с толпой из интернета. Кроме того, пассажиры из других стран интересуются, где станция с собачками, имея в виду «Площадь Революции».
Фото: Mosaica.ru
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