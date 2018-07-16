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Собянин поблагодарил реставраторов за благоустройство ВДНХ
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Собянин поблагодарил реставраторов за благоустройство ВДНХ 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
С арки главного входа ВДНХ, наконец, сняли все строительные ограждения. Реставраторам важно было вернуть сооружению исторический облик. Поэтому для восстановления фасада использовали терразитовую штукатурку, которая была характерна для облицовки в пятидесятых годах прошлого века, передает «ТВ Центр».
Этим же материалом оштукатурены и многие павильоны ВДНХ. Арку Главного входа — одного из символов выставки — венчает обновленная скульптурная композиция «Тракторист и колхозница». Ей вернули благородство золотой смальты. Первое, что сразу бросается в глаза при входе на территорию — огромный простор Центральной аллеи.
"ВДНХ начинает приобретать такой вид, который наши современники даже многие и не видели, приобретает великолепие 50-х годов, так как она изначально была задумана", — отметил Собянин.
По команде мэра Москвы на центральной алее запустили 14 фонтанов в восьмигранных чашах. После 30 лет бездействия заработал и легендарный фонтан «Золотой колос».
Первый фонтан «Колос» — из бетона, стали и меди — установили к открытию выставки в 1939 году. Вторая версия появилась в 1954-ом. Железобетонные «зерна» колоса тогда покрыли золотой смальтой. 16-метровая конструкция в виде злака, возвышающего над водной гладью, стала тогда настоящим символом сельскохозяйственных рекордов. Таким же величественным фонтан снова можно увидеть на главной выставке страны.
Прогуливаясь по просторным аллеям ВДНХ, теперь можно рассматривать павильоны, с которых сняты строительные леса. Каждый из них — это произведение искусства.
Павильонам бывших республик Советского Союза возвращается величие. А внутри них кипит новая жизнь. Москвичей и гостей города там всегда ждут различные мероприятия — лекции, фестивали, выставки и концерты.
Завершается на ВДНХ и первый этап создания новой зеленой зоны. За последние полтора года здесь было высажено около 2 миллионов разнообразных цветов и 18 тысяч кустарников. Появилась и летняя зона отдыха с шезлонгами у воды.
Екатерина Гоголева, «ТВ Центр».
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