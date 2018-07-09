Улицу Первомайскую в Липецке перекроют на время ремонта дороги

Липецке из-за ремонта дороги с 24.00 10 июля до 13 июля перекроют улицу Первомайскую — от пересечения с улице Горького до пересечения с улицей Фрунзе.

По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексея Бахтина, объехать участок можно будет по улице Советской, а также временно будет разрешен поворот налево с улицы Неделина на улицу Фрунзе.

Напомним, в этом году улица Первомайская вошла в программу по благоустройству дорог. Всего масштабный дорожный ремонт коснется 17 магистралей. На эти цели власти выделят около одного млрд рублей.