Буквы «М», обозначающие метро, обновят в Москве в 2018-2019 гг

МОСКВА , 9 июл — РИА Новости . Буквы «М», которыми обозначают московское метро на улицах, планируют обновить в 2018 и 2019 годах, сообщила журналистам замначальника метрополитена Юлия Темникова в понедельник.

"Работы по обновлению буквы «М», обозначающей метро, у нас начнутся в этом году. Мы надеемся ее завершить в этом и следующем году", — сказала она.

Темникова отметила, что внешний вид кардинально не поменяется. «Будет обновление буквы „М“, но в принципе сильно вид не поменяется, она будет такой же, как уже на новых станциях — красные с подсветкой», — уточнила она.