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Буквы «М», обозначающие метро, обновят в Москве в 2018-2019 гг
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Буквы «М», обозначающие метро, обновят в Москве в 2018-2019 гг 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Буквы «М», которыми обозначают московское метро на улицах, планируют обновить в 2018 и 2019 годах, сообщила журналистам замначальника метрополитена Юлия Темникова в понедельник.
"Работы по обновлению буквы «М», обозначающей метро, у нас начнутся в этом году. Мы надеемся ее завершить в этом и следующем году", — сказала она.
Темникова отметила, что внешний вид кардинально не поменяется. «Будет обновление буквы „М“, но в принципе сильно вид не поменяется, она будет такой же, как уже на новых станциях — красные с подсветкой», — уточнила она.
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