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В Москве пассажиропоток автобусов сети «Магистраль» вырос на 15% во время ЧМ-2018
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Россия установила космический рекорд

В Москве пассажиропоток автобусов сети «Магистраль» вырос на 15% во время ЧМ-2018 

RT на русском 19 часов назад
Фото: Москва меняется
В Москве пассажиропоток автобусов сети «Магистраль» вырос на 15% во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
Транспортом пользуются около 500 тыс. пассажиров в день, что на 60 тыс. больше, чем годом ранее.
Как заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, это связано с наплывом болельщиков, прибывших на матчи ЧМ-2018.
«Туристы гуляют по центру столицы и выбирают для своих поездок маршруты, которые следуют с минимальными интервалами движения в течение всего дня», — отметил он.
Сеть «Магистраль» соединила центр и отдалённые районы города. Автобусы, троллейбусы и трамваи приезжают на остановки каждые 5-7 минут.
Ранее progorod43.ru сообщало, что в центре Кирова ограничат движение транспорта во время трансляций матчей ЧМ-2018.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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