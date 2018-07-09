В Москве пассажиропоток автобусов сети «Магистраль» вырос на 15% во время ЧМ-2018

Москве пассажиропоток автобусов сети «Магистраль» вырос на 15% во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Транспортом пользуются около 500 тыс. пассажиров в день, что на 60 тыс. больше, чем годом ранее.

Как заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов , это связано с наплывом болельщиков, прибывших на матчи ЧМ-2018.

«Туристы гуляют по центру столицы и выбирают для своих поездок маршруты, которые следуют с минимальными интервалами движения в течение всего дня», — отметил он.

Сеть «Магистраль» соединила центр и отдалённые районы города. Автобусы, троллейбусы и трамваи приезжают на остановки каждые 5-7 минут.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в центре Кирова ограничат движение транспорта во время трансляций матчей ЧМ-2018.