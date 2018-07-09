Буквы «М», обозначающие вход в метро, обновят в ближайшие два года 

Работы по обновлению пройдут в 2018-2019 годах.
Работы по обновлению букв «М», которыми обозначают вход в московское метро на улицах, начнутся уже в 2018 году. Московский метрополитен планирует завершить проект в течение года.
Внешний вид указателей кардинально не поменяется. Буквы останутся красными с подсветкой, как на новых станциях метрополитена. Об этом сообщает информационное агентство «РИА-Новости».
Ранее сообщалось, что теперь пригородные поезда станут бесплатными для пенсионеров. Мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью «ВМ» рассказал, как принималось решение о бесплатном проезде для пенсионеров в электричках.