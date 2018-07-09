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На 27 миллионов человек увеличился пассажиропоток в метро за последние полгода
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На 27 миллионов человек увеличился пассажиропоток в метро за последние полгода 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Свыше 1 миллиарда 262 миллионов человек воспользовались услугами метрополитена за минувшее полугодие. Статистику опубликовали на сайте Московского транспорта.
Согласно источнику, это на 27 миллионов человек больше, чем за первое полугодие 2017 года. Кроме того, специалисты считают, что с запуском Большой кольцевой линии уже можно наблюдать динамику пассажиропотока на новых станциях. Так, изменения коснулись станции «ЦСКА» — с 7 тысяч пассажиропоток увеличился до 17 тысяч в сутки. В ближайшее время реконструированная Каховская ветка метрополитена станет южной частью Большой кольцевой линии.
Напомним, на территории района Братеево расположена станция метрополитена «Алма-Атинская».
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