Департамент транспорта Москвы подарил Махачкале 15 троллейбусов

Предварительные соглашения о предоставлении общественного транспорта были достигнуты в феврале, а в июле 2017 года на Moscow Urban Forum 2017 были подписаны документы о сотрудничестве и взаимодействии между Правительством Москвы и администрацией Махачкалы.

Три троллейбуса с капитальным ремонтом уже прибыли в дагестанскую столицу, ожидается поступление еще 12 — ти.