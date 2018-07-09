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Департамент транспорта Москвы подарил Махачкале 15 троллейбусов
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Департамент транспорта Москвы подарил Махачкале 15 троллейбусов 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Департамент транспорта Москвы подарил Махачкале 15 троллейбусовПятнадцать новых троллейбусов подарил жителям Махачкалы департамент транспорта правительства Москвы, сообщила пресс-служба администрации города.
Предварительные соглашения о предоставлении общественного транспорта были достигнуты в феврале, а в июле 2017 года на Moscow Urban Forum 2017 были подписаны документы о сотрудничестве и взаимодействии между Правительством Москвы и администрацией Махачкалы.
Три троллейбуса с капитальным ремонтом уже прибыли в дагестанскую столицу, ожидается поступление еще 12 — ти.
Фото: newizv.ru
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