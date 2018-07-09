Крути педали: марафоны набирают популярность

В июле и сентябре в столице пройдут массовые велопарады.

Этим летом прогулки на двухколесном транспорте и велоспорт особенно популярны среди москвичей. Правительство Москвы строит новые выделенные дорожки, в городе развивается сеть проката велосипедов. Не отстают и спортивные ассоциации, и частные компании — они проводят массовые велопробеги и соревнования международного уровня.

— Горожане используют велосипеды не только для прогулок, но и как альтернативу другим видам транспорта для передвижения по столице, — сообщили «ВМ» в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Для профессионалов и продвинутых велосипедистов в столице при поддержке федеральных и городских властей регулярно устраиваются велопробеги.

Так,14 июля, в День московского транспорта, в городе пройдет четвертый ежегодный ночной велопробег. Еще один Московский велопарад состоится в сентябре. Организаторы не исключают, что он может пройти в День города