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Крути педали: марафоны набирают популярность
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Крути педали: марафоны набирают популярность 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В июле и сентябре в столице пройдут массовые велопарады.
Этим летом прогулки на двухколесном транспорте и велоспорт особенно популярны среди москвичей. Правительство Москвы строит новые выделенные дорожки, в городе развивается сеть проката велосипедов. Не отстают и спортивные ассоциации, и частные компании — они проводят массовые велопробеги и соревнования международного уровня.
— Горожане используют велосипеды не только для прогулок, но и как альтернативу другим видам транспорта для передвижения по столице, — сообщили «ВМ» в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Для профессионалов и продвинутых велосипедистов в столице при поддержке федеральных и городских властей регулярно устраиваются велопробеги.
Так,14 июля, в День московского транспорта, в городе пройдет четвертый ежегодный ночной велопробег. Еще один Московский велопарад состоится в сентябре. Организаторы не исключают, что он может пройти в День города
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