Дорогу велосипедистам

Пять новых маршрутов протяженностью 11 километров появятся для велосипедистов в парках до конца года. Сейчас общая протяженность велодорожек в столице составляет 773 километра.

До конца 2018 года в Москве будут открыты новые маршруты велосипедных дорожек. В частности, в Парке имени Святослава Федорова , 850-летия Москвы и на Ходынском поле. А также в парковых зонах в долине реки Битцы и вдоль Филевской линии метро.

— В городе реализуется большая программа по улучшению велосипедной инфраструктуры. Количество маршрутов и их протяженность может вырасти, — отметила председатель Моском архитектуры Юлиана Княжевская , — или можно добраться до «Москвы-Сити» и поглазеть на небоскребы. Так, в западной части города будет выделено свыше 400 велостоянок и 195 километров велодорожек.

Растет и сеть велопроката: в следующем году будет открыто 480 пунктов — это около 5 тысяч единиц велосипедов на любой вкус.

По мнению горожан, в Москве на сегодня можно выделить с десяток самых популярных маршрутов.

Возглавляет список веломаршрут по набережным Москвы-реки. Общая протяженность трасс — 29 километров. Начинается маршрут от Нагатинской набережной, через Новоспасский мост, где переходит на другую сторону водной артерии, а затем продолжается до Устьинского моста. Завершается живописная трасса в парке «Красная Пресня».

Отлично провести время можно, катаясь по Измайловскому парку, где проложена трасса длиной в 12 километров. Лучше всего проехать через весь парк и насладиться красотой Измайловской усадьбы, а также собора Покрова Пресвятой Богородицы. Одно из знаковых мест маршрута — Измайловский кремль, а заканчивается трасса у станций метро «Измайловская», «Партизанская» или «Шоссе Энтузиастов».

Осмотреть множество городских достопримечательностей можно, катаясь по так называемому Центральному маршруту. Он представляет собой девятикилометровую трассу. Велодорожка начинается на Рождественском бульваре, затем идет через Пушкинский сквер, мимо здания правительства Москвы , на Новый Арбат и, наконец, к Патриаршим прудам. Следом проезжаем сад «Аквариум», Театр сатиры, Театр имени Моссовета и Садово-Триумфальный сквер. Финальная точка маршрута — сад «Эрмитаж»

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