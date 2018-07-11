Найденную на дереве на юго-западе Москвы змею увезли в центр передержки диких животных

МОСКВА , 11 июля. / ТАСС /. Сотрудники МЧС спасли змею, найденную на дереве возле жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе столичного главка министерства.

"Спасатели сняли с дерева змею. Животное передано департаменту природопользования Москвы для отправки в центр передержки диких животных", — сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что обнаруженная на дереве возле дома 45 по Ленинскому проспекту змея не опасна для людей, так как относится к неядовитому виду.