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Найденную на дереве на юго-западе Москвы змею увезли в центр передержки диких животных
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Найденную на дереве на юго-западе Москвы змею увезли в центр передержки диких животных 

ТАСС 11 июля 2018
Фото: Мир24
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли змею, найденную на дереве возле жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе столичного главка министерства.
"Спасатели сняли с дерева змею. Животное передано департаменту природопользования Москвы для отправки в центр передержки диких животных", — сказал сотрудник пресс-службы.
Ранее сообщалось, что обнаруженная на дереве возле дома 45 по Ленинскому проспекту змея не опасна для людей, так как относится к неядовитому виду.
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