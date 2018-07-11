Найденную на дереве на юго-западе Москвы змею увезли в центр передержки диких животных 

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли змею, найденную на дереве возле жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе столичного главка министерства.
"Спасатели сняли с дерева змею. Животное передано департаменту природопользования Москвы для отправки в центр передержки диких животных", — сказал сотрудник пресс-службы.
Ранее сообщалось, что обнаруженная на дереве возле дома 45 по Ленинскому проспекту змея не опасна для людей, так как относится к неядовитому виду.