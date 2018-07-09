Ампельными цветами украсят Москву

Улицы Москвы украсят подвесные вазоны и кашпо с многолетними цветами. Такая информация появилась 6 июля.

— Для вертикального озеленения отобраны сорта, наиболее устойчивые к нашим климатическим условиям, — заверил Петр Бирюков , заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

В числе таких растений бегония, петуния различных оттенков, пеларгония плющелистая, вербена и другие растения, которые будут комфортно чувствовать себя в городской среде.

Высадкой растений будут заниматься специалисты Госдарственного бюджетного учреждения «Озеленение».

Ампельные цветы украсят Москву уже к началу осени.