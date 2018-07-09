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Ампельными цветами украсят Москву
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Ампельными цветами украсят Москву 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Улицы Москвы украсят подвесные вазоны и кашпо с многолетними цветами. Такая информация появилась 6 июля.
— Для вертикального озеленения отобраны сорта, наиболее устойчивые к нашим климатическим условиям, — заверил Петр Бирюков, заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
В числе таких растений бегония, петуния различных оттенков, пеларгония плющелистая, вербена и другие растения, которые будут комфортно чувствовать себя в городской среде.
Высадкой растений будут заниматься специалисты Госдарственного бюджетного учреждения «Озеленение».
Ампельные цветы украсят Москву уже к началу осени.
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