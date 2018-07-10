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В центре Красноярска из-за ремонта дорог автобусам поменяли маршруты
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В центре Красноярска из-за ремонта дорог автобусам поменяли маршруты 

АиФ Красноярск 8 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
В центре Красноярска из-за ремонта дорог на улице Ленина меняется схема движения общественного транспорта.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, со стороны улицы Партизана Железняка к Железнодорожному району, автобусы будут двигаться в объезд: ул. Белинского — ул. Карла Маркса — ул. Каратанова — пр. Мира — ул. П. Коммуны — ул. Ленина, а дальше по обычной схеме.
В обратную сторону автобус № 85 будет ехать по пр. Мира — ул. Перенсона — ул. К. Маркса — ул. Белинского и далее по обычной схеме движения. На время ремонта будут установлены временные остановки на пр. Мира около домов №12 и №34.
К слову, также ограничат движение троллейбусов. Маршруты № 7 и № 8 будут ехать со стороны Советского района до междугороднего автовокзала. Маршрут № 15 от конечного пункта «БСМП» до Железнодорожного вокзала.
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